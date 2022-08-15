«Ювентус» готов купить Арнаутовича в случае ухода Мойзе Кина

«Ювентус» рассматривает для покупки форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича. Туринцы хотят приобрести игрока в случае ухода арендованного у «Эвертона» Мойзе Кин, пишет журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 33-летнего австрийца также планирует приобрести «МЮ». Однако манкунианцы не могут договорится с «Болоньей» по условиям, так как итальянский клуб просит за футболиста 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 6 миллионов евро.