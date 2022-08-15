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15 августа, 10:00

«Ювентус» готов купить Арнаутовича в случае ухода Мойзе Кина

Виктория Кравченко
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«Ювентус» рассматривает для покупки форварда «Болоньи» Марко Арнаутовича. Туринцы хотят приобрести игрока в случае ухода арендованного у «Эвертона» Мойзе Кин, пишет журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что 33-летнего австрийца также планирует приобрести «МЮ». Однако манкунианцы не могут договорится с «Болоньей» по условиям, так как итальянский клуб просит за футболиста 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 6 миллионов евро.

Марко Арнаутович
Мойзе Кин
ФК Ювентус
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 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Милан 1 1 0 0 4-2 3
4
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фиорентина 1 1 0 0 3-2 3
6
 Торино 1 1 0 0 2-1 3
7
 Интер 1 1 0 0 2-1 3
8
 Лацио 1 1 0 0 2-1 3
9
 Рома 1 1 0 0 1-0 3
10
 Специя 1 1 0 0 1-0 3
11
 Кремонезе 1 0 0 1 2-3 0
12
 Болонья 1 0 0 1 1-2 0
13
 Лечче 1 0 0 1 1-2 0
14
 Монца 1 0 0 1 1-2 0
15
 Салернитана 1 0 0 1 0-1 0
16
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
17
 Удинезе 1 0 0 1 2-4 0
18
 Сампдория 1 0 0 1 0-2 0
19
 Верона 1 0 0 1 2-5 0
20
 Сассуоло 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
 - : -
22.08 19:30
Рома – Кремонезе
 - : -
22.08 21:45
Сампдория – Ювентус
 - : -
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Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кремонезе

 1 1 0
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 1 0 0
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