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«Ювентус» арендовал Нико Гонсалеса из «Фиорентины»

Сергей Разин
корреспондент
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Нико Гонсалес.
Фото ФК «Ювентус»

Вингер «Фиорентины» Нико Гонсалес арендован «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до лета 2025 года. Стоимость аренды по данным Transfermarkt составила 8,4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Гонсалес провел 44 матча, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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