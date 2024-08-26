«Ювентус» арендовал Нико Гонсалеса из «Фиорентины»

Вингер «Фиорентины» Нико Гонсалес арендован «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до лета 2025 года. Стоимость аренды по данным Transfermarkt составила 8,4 миллиона евро.

В минувшем сезоне Гонсалес провел 44 матча, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.