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Сегодня, 00:49

«Венеция» может подписать 35-летнего Кьера

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник Симон Кьер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 35-летнего датчанина претендует «Венеция». Клуб предлагает контракт на один год с возможностью продления до 2026 года.

Кьер с 2020 по 2024 год выступал за «Милан». В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей и отметился результативной передачей.

ФК Венеция
Серия А
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