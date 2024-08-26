«Венеция» может подписать 35-летнего Кьера

Защитник Симон Кьер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 35-летнего датчанина претендует «Венеция». Клуб предлагает контракт на один год с возможностью продления до 2026 года.

Кьер с 2020 по 2024 год выступал за «Милан». В минувшем сезоне защитник провел 25 матчей и отметился результативной передачей.