«Аталанта» может подписать Патрисиу

Вратарь Руй Патрисиу может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 36-летнего португальца, который является свободным агентом, претендует «Аталанта». В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.

Патрисиу с 2021 по 2024 год выступал за «Рому». В минувшем сезоне голкипер провел 24 матча, в которых пропустил 28 мячей и 6 раз сыграл на ноль.