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Влахович рассказал, почему решил остаться в «Фиорентине»

17:56
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, почему этим летом решил остаться в итальянском клубе. 21-летним сербом интересовались «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан».

«Я решил остаться в «Фиорентине», так как уверен, что в этом клубе я продолжу прогрессировать. Я хочу забивать много голов, все остальное придет со временем», — цитирует Влаховича DAZN.

Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист в 4 матчах забил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.dazn.com/en-RU/sport/Sport:289u5typ3vp4ifwh5thalohmq

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Виктория Кравченко все материалы автора

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