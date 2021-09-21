Влахович рассказал, почему решил остаться в «Фиорентине»
17:56
Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович рассказал, почему этим летом решил остаться в итальянском клубе. 21-летним сербом интересовались «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан».
«Я решил остаться в «Фиорентине», так как уверен, что в этом клубе я продолжу прогрессировать. Я хочу забивать много голов, все остальное придет со временем», — цитирует Влаховича DAZN.
Контракт форварда с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист в 4 матчах забил 3 гола.
Дополнительная информация:
https://www.dazn.com/en-RU/sport/Sport:289u5typ3vp4ifwh5thalohmq
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