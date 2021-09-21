Аллегри объяснил свою вспышку гнева после игры с «Миланом»

После ничьей в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1) главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал футболистов своей команды. Тренер туринской команды объяснил свою эмоциональную реакцию.

«Моя вспышка гнева? Я тоже человек. Те, кто выходит на поле со скамейки запасных, должны быть решительны. Это вопрос уважения и ответственности», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио.

«Ювентус» на старте сезона набрал 2 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, находясь в зоне вылета.