Аллегри объяснил свою вспышку гнева после игры с «Миланом»
18:03
После ничьей в матче 4-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1) главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри раскритиковал футболистов своей команды. Тренер туринской команды объяснил свою эмоциональную реакцию.
«Моя вспышка гнева? Я тоже человек. Те, кто выходит на поле со скамейки запасных, должны быть решительны. Это вопрос уважения и ответственности», — приводит слова тренера журналист Джанлука Ди Марцио.
«Ювентус» на старте сезона набрал 2 очка и занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, находясь в зоне вылета.
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