«Венеция» и «Верона» поделили очки в матче серии А

«Венеция» дома сыграла вничью с «Вероной» в матче 22-го тура серии А — 1:1.

У хозяев гол забил Алессио Дзербин. У гостей отметился Джексон Тчатчуа.

«Венеция» набрала 16 очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата Италии. У «Вероны» — 20 очков и 17-я строчка.