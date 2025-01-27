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Сегодня, 22:23

«Венеция» и «Верона» поделили очки в матче серии А

Руслан Минаев
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«Венеция» дома сыграла вничью с «Вероной» в матче 22-го тура серии А — 1:1.

У хозяев гол забил Алессио Дзербин. У гостей отметился Джексон Тчатчуа.

«Венеция» набрала 16 очков и занимает 19-е место в таблице чемпионата Италии. У «Вероны» — 20 очков и 17-я строчка.

Италия. Серия А. 22-й тур
27 янв, 20:30. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:1
Верона

ФК Венеция
ФК Верона
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