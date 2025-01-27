«Ювентус» объявил об уходе Данило

«Ювентус» объявил о разрыве контракта с защитником Данило. Соглашение с 33-летним бразильцем было рассчитано до лета 2025 года.

«Чемпион, которому мы можем пожелать только самого лучшего. Спасибо за все и удачи в будущем, Данило!» — говорится в заявлении клуба.

В этом сезоне Данило провел за туринцев 16 матчей и сделал 1 голевой пас.

Защитник выступал за «Ювентус» с августа 2019 года. За это время он провел 213 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.