Уокер: «Когда я говорил с Пепом о моем уходе, это был не очень комфортный разговор»

Защитник «Милана» Кайл Уокер рассказал, почему решил покинуть «Манчестер Сити» и как на это отреагировал главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола.

«Когда я говорил с Пепом, это был не очень комфортный разговор — в основном из-за уважения, которое мы испытываем друг к другу. То, чего он добился в «Манчестер Сити», добился и я. Мне нравится мысль о том, что он понимает, что я даю команде в раздевалке, какую атмосферу создаю.

«Сити» был моей семьей — от поваров до уборщиков, людей, отвечающих за экипировку, и физиотерапевтов. Мне приятно, что меня любили, и я помогал всем влиться в коллектив. Но в последнее время дела шли не очень хорошо, и я мало играл в футбол. Надеюсь, в «Милане» смогу играть немного больше», — приводит Daily Mail слова Уокера.

24 января «Милан» объявил о переходе 34-летнего англичанина на правах аренды с опцией выкупа.