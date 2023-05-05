Веденеев прокомментировал чемпионство «Наполи» под руководством Спаллетти

Экс-защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о вкладе главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в чемпионство неаполитанцев.

«Лучано Спаллетти — очень известный тренер, но ему никак не удавалось занять первое место. А тут вдруг с не самым сильным составом в Италии такое удивительное преображение. Следующий сезон покажет, что это на самом деле. Возможно, это получилось из-за одновременного спада у других топ-команд: ни по составу, ни по игре в Италии сейчас нельзя выделить ни одну команду. Вероятно, поэтому выстрелил «Наполи», не имеющий в составе звезд», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

«Наполи» досрочно стал победителем чемпионата Италии. 4 мая неаполитанцы вничью сыграли с «Удинезе» (1:1) и набрали 80 очков по итогам 33 туров серии А.