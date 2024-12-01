«Наполи» победил «Торино»

«Наполи» на выезде обыграл «Торино» в матче 14-го тура серии А — 1:0.

Гол на 31-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии забил Скотт Мактоминей.

«Наполи» набрал 32 очка и лидирует в таблице чемпионата. «Торино» продлил серию без побед в серии А до 5 матчей — 4 поражения и 1 ничья. «Быки» с 15 очками занимают 12-ю строчку.