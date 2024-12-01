«Лацио» уступил «Парме»

«Лацио» на выезде проиграл «Парме» в матче 14-го тура серии А — 1:3.

У гостей гол забил Валентин Кастельанос. У хозяев отметились Деннис Ман, Мохамед Хадж и Энрико дель Прато.

«Лацио» с 28 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 15 очками — на 11-й строчке.