«Лацио» уступил «Парме»

Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|14
|10
|2
|2
|21-9
|32
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|14
|9
|1
|4
|29-17
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|14
|5
|2
|7
|16-21
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Парма
|14
|3
|6
|5
|20-22
|15
|
12
|Торино
|14
|4
|3
|7
|16-20
|15
|
13
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
14
|Дженоа
|14
|3
|5
|6
|13-24
|14
|
15
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
16
|Лечче
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|
17
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
18
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|1 : 1
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|3 : 0
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|3 : 0
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|0 : 2
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|3 : 1
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 1
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
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