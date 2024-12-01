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«Лацио» уступил «Парме»

Руслан Минаев
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«Парма» победила «Лацио» — 3:1. 1 декабря 2024 года.
Фото Global Look Press

«Лацио» на выезде проиграл «Парме» в матче 14-го тура серии А — 1:3.

У гостей гол забил Валентин Кастельанос. У хозяев отметились Деннис Ман, Мохамед Хадж и Энрико дель Прато.

«Лацио» с 28 очками занимает 5-е место в таблице чемпионата. «Парма» с 15 очками — на 11-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 17:00. Ennio Tardini (Парма)
Парма
3:1
Лацио

ФК Лацио
ФК Парма
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 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 14 9 1 4 29-17 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 13 6 4 3 23-14 22
8
 Болонья 13 5 6 2 18-16 21
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10
 Эмполи 14 3 7 4 10-14 16
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 Парма 14 3 6 5 20-22 15
12
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13
 Кальяри 14 3 5 6 15-24 14
14
 Дженоа 14 3 5 6 13-24 14
15
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