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«Болонья» разгромила «Венецию» в матче серии А

Руслан Минаев
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«Болонья» дома обыграла «Венецию» в матче 14-го тура серии А — 3:0.

Два гола забил Дэн Ндойе, один из них с пенальти. Еще один мяч на счету Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 21 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Венеция» с 8 очками — на последней строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
30 нояб, 22:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
3:0
Венеция

ФК Болонья
ФК Венеция
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7
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8
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