«Болонья» разгромила «Венецию» в матче серии А
«Болонья» дома обыграла «Венецию» в матче 14-го тура серии А — 3:0.
Два гола забил Дэн Ндойе, один из них с пенальти. Еще один мяч на счету Риккардо Орсолини.
«Болонья» набрала 21 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Венеция» с 8 очками — на последней строчке.
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|
|И
|В
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|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|9
|2
|2
|20-9
|29
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|13
|6
|4
|3
|23-14
|22
|
8
|Болонья
|13
|5
|6
|2
|18-16
|21
|
9
|Удинезе
|13
|5
|2
|6
|16-19
|17
|
10
|Эмполи
|14
|3
|7
|4
|10-14
|16
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|15-24
|14
|
13
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
14
|Лечче
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|
15
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
16
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
17
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
18
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
19
|Монца
|14
|1
|7
|6
|12-17
|10
|
20
|Венеция
|14
|2
|2
|10
|11-25
|8
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38 тур
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|1 : 1
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|3 : 0
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|3 : 0
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|- : -
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|8
|1
|2
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