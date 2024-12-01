«Болонья» разгромила «Венецию» в матче серии А

«Болонья» дома обыграла «Венецию» в матче 14-го тура серии А — 3:0.

Два гола забил Дэн Ндойе, один из них с пенальти. Еще один мяч на счету Риккардо Орсолини.

«Болонья» набрала 21 очков и занимает 8-е место в таблице чемпионата. «Венеция» с 8 очками — на последней строчке.