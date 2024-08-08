Тен Копмейнерс хочет перейти в «Ювентус»

Полузащитник Тен Копмейнерс сообщил «Аталанте», что желает присоединиться к «Ювентусу». По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок отказывается тренироваться и играть.

26-летний голландец имеет действующий контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Компейнерс сыграл 51 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 7 голевых передач.