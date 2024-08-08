Ибрагимович рассказал, как Капелло «уничтожал» его в «Ювентусе»
Бывший нападающий «Ювентуса» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о тренировках под руководством итальянского тренера Фабио Капелло.
Швед выступал за черно-белых с 2004 по 2006 год. Вместе с этой командой он стал двукратным чемпионом Италии.
«В «Ювентусе» у меня был Фабио Капелло. Он меня уничтожал. Но в то же время он меня строил. Он говорил: «Сегодня ты был мусором. Завтра ты будешь лучшим». Когда ты думаешь, что ты лучший, он уничтожает тебя. В какой-то момент я уже ничего не понимал и спросил себя: «Я действительно лучший или я дерьмо?» Это был его способ мотивировать меня, чтобы я стал лучшим», — заявил Ибрагимович.
Ибрагимович объявил о завершении игровой карьеры летом 2023 года. Его последним клубом стал «Милан». На данный момент он является советником по спортивным и коммерческим вопросам итальянского клуба.
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
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|19:30
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Парма – Фиорентина
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|21:45
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Милан – Торино
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|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
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|21:45
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Лацио – Венеция
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|19.08
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Лечче – Аталанта
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|21:45
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Ювентус – Комо
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