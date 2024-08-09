Де Хеа согласовал с «Фиорентиной» однолетний контракт

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Стороны заключили устное соглашение. 33-летний испанец после прохождения медицинского обследования подпишет контракт до июня 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

Де Хеа является свободным агентом с лета 2023 года, когда завершился его контракт с «Манчестер Юнайтед». Голкипер выступал за манкунианцев с 2011 года, а до этого играл за «Атлетико».