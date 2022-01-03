«Милан» хочет арендовать игрока «Лилля» Ботмана
Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, миланцы определили 21-летнего защитника главной трансферной целью на зиму 2022 года. Проблемой может стать цена на игрока: «Лилль» просит за Ботмана 20 миллионов евро. «Милан» хочет арендовать футболиста. В игроке также заинтересован «Ньюкасл».
Нынешний контракт нидерландского игрока с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 28 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Ботман сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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