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Сегодня, 08:30

Стефано Эранио оценил игру «Милана» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Милана» Стефано Эранио заявил, что «Милан» в этом сезоне развивается медленнее, чем в прошлом.

«Если сравнивать с прошлым годом, то отсутствует продолжение, развитие своего стиля. Да, во многих играх «Милан» навязывает свою игру, но в то же время были потери очков со слабыми командами, а эти очки в итоге приводят к потерям в чемпионате», — цитирует экс-игрока «Милана» pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

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Интер

 7
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Лацио

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Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

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Наполи

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И К Ж
Себастьяно Луперто

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Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

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