Стефано Эранио оценил игру «Милана» в этом сезоне

Экс-игрок «Милана» Стефано Эранио заявил, что «Милан» в этом сезоне развивается медленнее, чем в прошлом.

«Если сравнивать с прошлым годом, то отсутствует продолжение, развитие своего стиля. Да, во многих играх «Милан» навязывает свою игру, но в то же время были потери очков со слабыми командами, а эти очки в итоге приводят к потерям в чемпионате», — цитирует экс-игрока «Милана» pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.