Моуринью дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил дисквалификацию в чемпионате Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский специалист отстранен на две игры из-за удаления в матче 15-го тура серии против «Торино» (1:1). Он получил красную карточку за эмоциональное недовольство решениями арбитра Антонио Рапуано.

Таким образом, Моуринью не сможет руководить «Ромой» с бровки в матчах против «Болоньи» (4 января) и «Милана» (8 января).

После 15 троу «Рома» с 27 очками идет на 7-й строчке в чемпионате Италии.