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Сегодня, 02:28

Моуринью дисквалифицировали на два матча

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью (справа).
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил дисквалификацию в чемпионате Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский специалист отстранен на две игры из-за удаления в матче 15-го тура серии против «Торино» (1:1). Он получил красную карточку за эмоциональное недовольство решениями арбитра Антонио Рапуано.

Таким образом, Моуринью не сможет руководить «Ромой» с бровки в матчах против «Болоньи» (4 января) и «Милана» (8 января).

После 15 троу «Рома» с 27 очками идет на 7-й строчке в чемпионате Италии.

Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
серия А
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
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17
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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