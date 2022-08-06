«Специя» разгромила «Комо» и вышла в 1/16 финала Кубка Италии

«Специя» разгромила «Комо» в матче 1/32 финала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу команды серии А.

Также в 1/16 финала Кубка страны вышла «Брешиа», которая переиграл «Пизу» — 4:1.