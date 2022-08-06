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«Специя» разгромила «Комо» и вышла в 1/16 финала Кубка Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Специя» разгромила «Комо» в матче 1/32 финала Кубка Италии. Встреча закончилась со счетом 5:1 в пользу команды серии А.

Также в 1/16 финала Кубка страны вышла «Брешиа», которая переиграл «Пизу» — 4:1.

Италия. Кубок. 1/32 финала
06 авг, 19:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
5:1
Комо
Голы
Нзола, 43 (1:0), Бланко, 55 (1:1), Верде, 60 (2:1), Стрелец, 71 (3:1), Нзола, 76 (4:1), Мальдини, 89 (5:1)
Специя
Зут Сала (Эллертссон, 77) Кивер Бастони (Реца, 65) Кальдара Николау Бурабия Верде (Стрелец, 65) Гьяси (Хольм, 84) Нзола (Мальдини, 77) Агудело
Предупреждения
Бастони 62’  - 
Италия. Кубок. 1/32 финала
06 авг, 18:45. Arena Garibaldi – Romeo Anconetan (Пиза)
Пиза
1:4
Брешиа
Голы
Мазуччи, 20 (1:0), Николас, 25 (1:1), Ай, 61 (1:2), Ндой, 72 (1:3), Бьянки, 90+4 (1:4)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Спартак 2
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П2

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1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
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Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
ФК Брешиа
ФК Специя
0
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