«Аталанта» в товарищеском матче уступила «Валенсии», Миранчук вышел на 80-й минуте

«Аталанта» в товарищеском матче уступила «Валенсии» со счетом 1:2.

В составе испанцев дубль оформил Уго Дуро, у итальянской команды единственный гол забил Сантана де Мораес. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 80-й минуте.

В первом туре серии А «Аталанта» 13 августа сыграет с «Сампдорией», «Валенсия» днем позже встретится с «Жироной».