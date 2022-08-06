«Айнтрахт» хочет получить за Костича 15 миллионов евро за «Ювентуса»

«Айнтрахт» готов продать полузащитника Филипа Костича в «Ювентус». Однако немецкий клуб требует за игрока 15 миллионов евро, сообщает журналист Патрик Бергер.

Кроме того, у 29-летнего серба все еще есть возможность продлить контракт с «Айнтрахтом». Клуб сделал игроку выгодное предложение.

У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.