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Сегодня, 16:02

«Айнтрахт» хочет получить за Костича 15 миллионов евро за «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Айнтрахт» готов продать полузащитника Филипа Костича в «Ювентус». Однако немецкий клуб требует за игрока 15 миллионов евро, сообщает журналист Патрик Бергер.

Кроме того, у 29-летнего серба все еще есть возможность продлить контракт с «Айнтрахтом». Клуб сделал игроку выгодное предложение.

У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Урал 0
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Ф2(-1.5)

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Краснодар
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14%

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Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Ювентус
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Симон Кьер прокомментировал шансы «Милана» в новом сезоне серии А
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
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