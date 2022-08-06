«Айнтрахт» хочет получить за Костича 15 миллионов евро за «Ювентуса»
«Айнтрахт» готов продать полузащитника Филипа Костича в «Ювентус». Однако немецкий клуб требует за игрока 15 миллионов евро, сообщает журналист Патрик Бергер.
Кроме того, у 29-летнего серба все еще есть возможность продлить контракт с «Айнтрахтом». Клуб сделал игроку выгодное предложение.
У самого футболиста уже есть соглашение с туринским клубом об условиях личного контракта — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.
В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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14
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15
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|0
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16
|Специя
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17
|Салернитана
|0
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18
|Лечче
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19
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
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Лечче – Интер
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|13.08
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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|15.08
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Ювентус – Сассуоло
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