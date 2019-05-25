СМИ: "Милан" хочет пригласить Жардима на пост главного тренера

"Милан" намерен уволить Дженнарро Гаттузо с поста главного тренера по окончании текущего сезона. Как утверждает Corriere dello Sport, "россонери" собираются пригласить рулевого "Монако" Леонарду Жардима.

Напомним, 44-летний Жардим возглавляет "Монако" с 2014 года. Под его руковоством монегаски выигрывал чемпионат Франции в сезоне-2016/17. В октябре 2018-го португалец был уволен с поста главного тренера, однако в январе 2019-го возвращен обратно. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

"Милан" занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 65 очков.

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