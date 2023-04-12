«Тоттенхэм» определился с заменой Льорису

«Тоттенхэм» нашел замену Уго Льорису, которому в этом году исполнится 27 лет, в «Наполи», сообщает Football365.

По данным источника, лондонцы интересуются голкипером Алексом Меретом. За него «Наполи» попросит около 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне серии А 26-летний футболист провел 28 матчей, в которых пропустил 21 гол. Мерет играет за «Наполи» с лета 2019 года, его соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.