«Тоттенхэм» определился с заменой Льорису
«Тоттенхэм» нашел замену Уго Льорису, которому в этом году исполнится 27 лет, в «Наполи», сообщает Football365.
По данным источника, лондонцы интересуются голкипером Алексом Меретом. За него «Наполи» попросит около 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне серии А 26-летний футболист провел 28 матчей, в которых пропустил 21 гол. Мерет играет за «Наполи» с лета 2019 года, его соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.
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|7
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|58
|
3
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|16
|5
|8
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|53
|
4
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|15
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|52
|
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|
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|
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|
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|
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|39
|
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|8
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|30-35
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|
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|10
|7
|12
|37-43
|37
|
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|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
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|6
|20
|18-50
|15
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38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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