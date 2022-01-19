Два игрока «Кальяри» сдали положительные тесты на коронавирус

В 1/8 финала Кубка Италии «Кальяри» в гостях предстоит встретиться с «Сассуоло».

За несколько часов до матча «Кальяри» на официальном сайте объявил о двух положительных тестах на коронавирус в стане команды. Участия в матче не смогут принять Алессио Краньо и Алессандро Дейола.