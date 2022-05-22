«Сассуоло» — «Милан»: Жиру открыл счет в матче

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«Милан» открыл счет в матче против «Сассуоло» в 38-м туре чемпионата Италии — 1:0.

После прострела полузащитника Рафаэла Леау гол на 18-й минуте забил Оливье Жиру.