«Наполи» победил «Специю» в чемпионате Италии

«Наполи» победил «Специю» в матче 38-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счетом 3:0.

В составе «Наполи» отличились Маттео Политано, Петр Зелиньски и Диего Демме.

«Наполи» набрал 79 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Специи» 36 очков и 16-я позиция.