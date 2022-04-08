«Сассуоло» хочет получить за Берарди 30 миллионов евро

«Сассуоло» готов летом продать полузащитника Доменико Берарди. Итальянский клуб оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

Основными претендентами на Берарди называются «Милан» и «Наполи». Однако оба клуба не готовы платить за футболиста более 25 миллионов.

Действующий контракт Берарди с «Сассуоло» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за клуб 27 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.