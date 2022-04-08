«Фиорентина» проведет переговоры с «Реалом» по Одриосоле после завершения сезона

«Фиорентина» хочет выкупить защитника «Реала» Альваро Одриосолу, который выступает за «фиалок» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Флорентийский клуб уже провел переговоры с агентом 26-летнего испанца. Сам футболист готов остаться во Флоренции.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.

В нынешнем сезоне Одриосола забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за «Фиорентину».