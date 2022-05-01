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Сарри: «Я надеялся решить проблемы быстрее, но сейчас «Лацио» явно стал лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Специи» (4:3).

«Думаю, мы провели очень хорошую игру, создали много моментов, но, к сожалению, допустили ошибки, из-за которых игра оставалась в равновесии. Мы трижды уступали, но никогда не теряли организованности. Если вы допускаете такие ошибки, становится сложно добиться результата против соперников более высокого уровня. Честно говоря, я бы предпочел пропускать меньше голов. Это была смесь полной трансформации схемы защиты и множества индивидуальных ошибок.

Я думаю, что этот сезон получился сложнее, чем прошлый, так как уровень команд в середине таблицы улучшился. Если посмотреть в целом, то в середине есть несколько очень интересных клубов. Мы не обсуждали с руководством работу в следующем сезоне. У нас было много проблем, и я надеялся, что мы решим их быстрее, но сейчас команда явно стала лучше», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Римляне трижды по ходу матча уступали сопернику, однако смогли победить благодаря голу Франческо Ачерби на 90-й минуте.

После этого матча «Лацио» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» с 33 очками — на 16-й строчке.

ФК Лацио
ФК Специя
Маурицио Сарри
серия А
0
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1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
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2.05 21:45
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 9
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Лоренцо Инсинье

Наполи

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И К Ж
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Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
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Рома

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