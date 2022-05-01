Сарри: «Я надеялся решить проблемы быстрее, но сейчас «Лацио» явно стал лучше»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 35-го тура чемпионата Италии против «Специи» (4:3).

«Думаю, мы провели очень хорошую игру, создали много моментов, но, к сожалению, допустили ошибки, из-за которых игра оставалась в равновесии. Мы трижды уступали, но никогда не теряли организованности. Если вы допускаете такие ошибки, становится сложно добиться результата против соперников более высокого уровня. Честно говоря, я бы предпочел пропускать меньше голов. Это была смесь полной трансформации схемы защиты и множества индивидуальных ошибок.

Я думаю, что этот сезон получился сложнее, чем прошлый, так как уровень команд в середине таблицы улучшился. Если посмотреть в целом, то в середине есть несколько очень интересных клубов. Мы не обсуждали с руководством работу в следующем сезоне. У нас было много проблем, и я надеялся, что мы решим их быстрее, но сейчас команда явно стала лучше», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Римляне трижды по ходу матча уступали сопернику, однако смогли победить благодаря голу Франческо Ачерби на 90-й минуте.

После этого матча «Лацио» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» с 33 очками — на 16-й строчке.