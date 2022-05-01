Специя — Лацио — 3:4: видеообзор матча

«Лацио» в матче 35-го тура чемпионата Италии обыграл «Специю» со счетом 4:3.

Римляне трижды по ходу матча уступали сопернику, однако смогли победить благодаря голу Франческо Ачерби на 90-й минуте.

После этого матча «Лацио» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» с 33 очками — на 16-й строчке.