«Сампдория» продлила контракт с защитником Конти

«Сампдория» договорилась о продлении контракта с защитником Андре Конти. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

La #Sampdoria e #Conti hanno raggiunto l'accordo per prolungare il contratto https://t.co/w501Lvx7Ud — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 9, 2022

27-летний Конти перешел в «Сампдорию» только этой зимой из «Милана». На его счету два матча и один гол.

Конти является воспитанником «Аталанты», проведя за нее почти полсотни матчей, но его пути с бергамасками разошлись в 2017 году.