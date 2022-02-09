«Интер» готов продлить контракт с Перишичем до 2024 года

«Интер» близок к продлению контракта с полузащитником Иваном Перишичем. Соглашение будет рассчитано до 2024 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Зарплата игрока по новому соглашению составит 4 миллиона евро в год.

Ранее появлялась информация, что хорват хочет получить контракт на три года с зарплатой 5 миллионов за сезон.

Срок действующего договора Перишича с итальянским грандом рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше серии А 33-летний хорват провел 21 матч, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.