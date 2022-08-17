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Сегодня, 09:32

«Салернитана» арендует форварда «Вильярреала» Диа с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Салернитана» договорилась об аренде нападающего «Вильярреала» Булая Диа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб заплатит за аренду 25-летнего сенегальца 1 миллион евро. Также у «Салернитаны» будет право выкупа футболиста за 12 миллионов евро. О сделке официально объявят в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Диа забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Вильярреал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

Футбол
ФК Вильярреал
ФК Салернитана
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