«Салернитана» арендует форварда «Вильярреала» Диа с правом выкупа

«Салернитана» договорилась об аренде нападающего «Вильярреала» Булая Диа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянский клуб заплатит за аренду 25-летнего сенегальца 1 миллион евро. Также у «Салернитаны» будет право выкупа футболиста за 12 миллионов евро. О сделке официально объявят в ближайшее время.

В сезоне-2021/22 Диа забил 7 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за «Вильярреал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.