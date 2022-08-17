«Рома» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Аканджи
«Рома» рассматривает вариант покупки защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Римский клуб хочет усилить оборону засчет приобретения опытного защитника, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, 27-летним швейцарцем также интересовался «Интер». Текущий контракт игрока истекает в 2023 году.
В прошедшем сезоне Аканджи провёл 36 матчей и забил 1 гол во всех турнирах . Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|5-2
|3
|
2
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лацио
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Рома
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Специя
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Кремонезе
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
12
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Салернитана
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
18
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Верона
|1
|0
|0
|1
|2-5
|0
|
20
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
|19:30
|
Торино – Лацио
|- : -
|20.08
|19:30
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|20.08
|21:45
|
Интер – Специя
|- : -
|20.08
|21:45
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.08
|19:30
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|21.08
|19:30
|
Наполи – Монца
|- : -
|21.08
|21:45
|
Аталанта – Милан
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Верона
|- : -
|22.08
|19:30
|
Рома – Кремонезе
|- : -
|22.08
|21:45
|
Сампдория – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|2
|
|
Тома Анри
Верона
|1
|П
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|
|
Симоне Бастони
Специя
|1
|
|
Паоло Гильоне
Кремонезе
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кремонезе
|1
|1
|0
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|1
|0
|0
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