«Рома» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Аканджи

«Рома» рассматривает вариант покупки защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Римский клуб хочет усилить оборону засчет приобретения опытного защитника, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 27-летним швейцарцем также интересовался «Интер». Текущий контракт игрока истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне Аканджи провёл 36 матчей и забил 1 гол во всех турнирах . Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.