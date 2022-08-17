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«Рома» интересуется защитником дортмундской «Боруссии» Аканджи

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«Рома» рассматривает вариант покупки защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Римский клуб хочет усилить оборону засчет приобретения опытного защитника, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 27-летним швейцарцем также интересовался «Интер». Текущий контракт игрока истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне Аканджи провёл 36 матчей и забил 1 гол во всех турнирах . Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 30 миллионов евро.

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20.08 19:30
Торино – Лацио
 - : -
20.08 19:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
20.08 21:45
Интер – Специя
 - : -
20.08 21:45
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.08 19:30
Эмполи – Фиорентина
 - : -
21.08 19:30
Наполи – Монца
 - : -
21.08 21:45
Аталанта – Милан
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Верона
 - : -
22.08 19:30
Рома – Кремонезе
 - : -
22.08 21:45
Сампдория – Ювентус
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Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 2
Тома Анри

Тома Анри

Верона

 1
П
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1
Симоне Бастони

Симоне Бастони

Специя

 1
Паоло Гильоне

Паоло Гильоне

Кремонезе

 1
И К Ж
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кремонезе

 1 1 0
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

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