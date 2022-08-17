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Сегодня, 09:09

Защитник «Аякса» Схюрс сегодня прилетит в Италию для подписания контракта с «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Перр Схюрс в ближайшее время станет футболистом «Торино», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сегодня 22-летний нидерландец прилетит в Италию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с туринским клубом. «Торино» заплатит за игрока 9,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 12 миллионов евро с учетом бонусов.

В прошлом сезоне Схюрс провел за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 7 миллионов евро.

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