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Роналду поздравил сына с днем рождения: «Борись за свои мечты»

17:07
Криштиану Роналду с сыном. Фото Instagram
Криштиану Роналду с сыном. Фото Instagram
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Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил старшего сына с днем рождения. Сегодня, 17 июня, Криштиану-младшему исполнилось 11 лет.

«Поздравляю, родной! Папа тобой гордится! 11 лет счастья и веселья! Борись за свои мечты. Мы тебя очень любим», — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

С 2018 года сын 36-летнего португальца выступает в академии «Ювентуса».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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