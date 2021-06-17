Роналду поздравил сына с днем рождения: «Борись за свои мечты»

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил старшего сына с днем рождения. Сегодня, 17 июня, Криштиану-младшему исполнилось 11 лет.

«Поздравляю, родной! Папа тобой гордится! 11 лет счастья и веселья! Борись за свои мечты. Мы тебя очень любим», — написал Роналду в Instagram.

С 2018 года сын 36-летнего португальца выступает в академии «Ювентуса».