Алексей Миранчук рассказал об отношении к нему фанатов «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал о болельщиках клуба.

«Болельщиков очень много, я даже не ожидал. Все болеют за одну команду. Сразу везде узнают, издалека. Может, потому что у меня стиль не европейский, не знаю. В городе все болеют футболов, знают всех игроков. Внимание есть», — сказал Миранчук.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.