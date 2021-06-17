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Алексей Миранчук рассказал об отношении к нему фанатов «Аталанты»

18:04
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Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал о болельщиках клуба.

«Болельщиков очень много, я даже не ожидал. Все болеют за одну команду. Сразу везде узнают, издалека. Может, потому что у меня стиль не европейский, не знаю. В городе все болеют футболов, знают всех игроков. Внимание есть», — сказал Миранчук.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=zB9n0eaq44E

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Виктория Кравченко все материалы автора
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