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Хабиб отреагировал на переход Буффона в «Парму»: «Это потрясающая история»

16:34
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP Instagram-аккаунт 443.
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте 443 прокомментировал переход гокипера Джанлуиджи Буффона в «Парму».

«Это невероятная история», — написал Хабиб.

Instagram-аккаунт 443.
Instagram-аккаунт 443.

43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.

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