Хабиб отреагировал на переход Буффона в «Парму»: «Это потрясающая история»
16:34
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте 443 прокомментировал переход гокипера Джанлуиджи Буффона в «Парму».
«Это невероятная история», — написал Хабиб.
Instagram-аккаунт 443.
43-летний Буффон выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год. Он выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. В сезоне-2020/21 голкипер провел 14 матчей за «Ювентус», из них 6 — на ноль. По окончании сезона футболист стал свободным агентом.
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