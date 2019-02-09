"Рома" обыграла "Кьево" и вышла на 4-е место серии А

"Рома" на выезде разгромила "Кьево" в матче 23-го тура чемпионата Италии (3:0). Голами отметились Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Александр Коларов. Римская команда продлила беспроигрышную серию в серии А до шести встреч.

"Рома" поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Кьево" - "Рома" - 0:3 (0:2)

Голы: Эль-Шаарави, 9 (0:1). Джеко, 18 (0:2). Коларов, 51 (0:3).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Фрэ (Депаоли, 39. Скелотто, 72), Барба, Бани, Хетемай (Пиазон, 59), Диуссе, Джорджевич, Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Маркано, Карсдорп, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Де Росси, 76), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 86), Шик (Флоренци, 59).

Предупреждения: Кристанте, 14. Дзаньоло, 17. Барба, 21.

Судья: Абиссо.

8 февраля. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".