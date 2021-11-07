«Аталанта» победила «Кальяри», Миранчук остался в запасе
«Аталанта» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграла «Кальяри» со счетом 2:1.
У гостей отличились Марио Пашалич и Дуван Сапата, хозяева ответили точным ударом Жоау Педру. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.
После этого матча «Аталанта» с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 6 очками — на последней строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Кальяри» — «Аталанта» — 1:2 (1:2)
Голы: Пашалич, 6 (0:1). Жоау Педру, 27 (1:1). Сапата, 43 (1:2).
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Белланова (Перейро, 83), Дзаппа (Фариас, 90), Карбони, Стротман (Паволетти, 61), Дейола (Грасси, 46), Нандес, Марин, Жоау Педру.
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Ловато, 63), Пашалич (Пеццелла, 90+2), Фройлер (Пессина, 90+2), Копмайнерс (Иличич, 63), Сапата.
Предупреждения: Годин, 20. Копмайнерс, 45.
Судья: Пиччинини (Италия).
6 ноября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю