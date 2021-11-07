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«Аталанта» победила «Кальяри», Миранчук остался в запасе

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«Аталанта» в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграла «Кальяри» со счетом 2:1.

У гостей отличились Марио Пашалич и Дуван Сапата, хозяева ответили точным ударом Жоау Педру. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

После этого матча «Аталанта» с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 6 очками — на последней строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Кальяри» — «Аталанта» — 1:2 (1:2)

Голы: Пашалич, 6 (0:1). Жоау Педру, 27 (1:1). Сапата, 43 (1:2).

«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Белланова (Перейро, 83), Дзаппа (Фариас, 90), Карбони, Стротман (Паволетти, 61), Дейола (Грасси, 46), Нандес, Марин, Жоау Педру.

«Аталанта»: Муссо, Паломино, Дзаппакоста, Мехле, Мерих Демирал, де Рон, Малиновский (Ловато, 63), Пашалич (Пеццелла, 90+2), Фройлер (Пессина, 90+2), Копмайнерс (Иличич, 63), Сапата.

Предупреждения: Годин, 20. Копмайнерс, 45.

Судья: Пиччинини (Италия).

6 ноября. Кальяри. Стадион «Унипол Домус».

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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