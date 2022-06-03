«Рома» летом намерена продать Дзаньоло. Римский клуб хочет за игрока более 50 миллионов евро

«Рома» летом намерена расстаться с полузащитником Николо Дзаньолой, утверждает Sky Sport Italia. 22-летний футболист был выставлен на трансферный рынок.

Дзаньоло хотел бы присоединиться к «Ювентусу» или «Милану», но «Рома» предпочитает, чтобы футболист уехал за границу. Ожидается, что трансфер итальянца может принести «волкам» около 55 миллионов евро.

Сам Дзаньоло не хочет покидать серию А, хотя в нем заинтересованы клубы из английской премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.