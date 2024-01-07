Миранчук отдал голевую передачу в начале матча «Рома» — «Аталанта»

«Аталанта» повела в счете в выездном матче с «Ромой» в 19-м туре чемпионата Италии — 1:0.

Гол на 8-й минуте забил хавбек Тен Копмейнерс, которому ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук.

В этом сезоне хавбек отдал 4 результативные передачи и забил 2 гола в 15 играх за бергамасков.