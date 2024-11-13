Раньери может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Рому»

Итальянский специалист Клаудио Раньери может возобновить тренерскую карьеру, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 73-летний итальянец может возглавить «Рому». У Раньери уже состоялся разговор с представителями клуба.

В мае 2024 года Раньери объявил об окончании тренерской карьеры. Последним клубом для него стал «Кальяри», который он возглавлял с 2023 года. Вместе с «Лестером» Раньери стал чемпионом АПЛ.