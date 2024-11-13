Экс-тренер «Торпедо» Клотет дисквалифицирован на три матча серии С

Бывший тренер «Торпедо» Пеп Клотет, возглавляющий «Триестину», получил трехматчевую дисквалификацию за нападение на форварда своей команды Раймонда Кроллиса прямо у бровки в ходе игры серии С.

Нападающий также дисквалификацирован на три матча — за удаление во встрече с «Джаной».

«Триестина» идет на последнем месте в дивизионе А серии С. В случае вылета клуб лишится профессионального статуса.