Источник: «Рома» договорилась с Раньери о подписании контракта до конца сезона

«Рома» достигла устного соглашения с тренером Клаудио Раньери, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации итальянский специалист подпишет контракт до конца этого сезона. Отмечается, что сделка почти утверждена.

10 ноября «Рома» уволила Ивана Юрича с поста главного тренера.

В мае 2024 года Раньери объявил об окончании тренерской карьеры. Последним клубом для него стал «Кальяри», который он возглавлял с 2023 года. Вместе с «Лестером» Раньери стал чемпионом АПЛ.