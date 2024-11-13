Источник: «Рома» договорилась с Раньери о подписании контракта до конца сезона
«Рома» достигла устного соглашения с тренером Клаудио Раньери, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации итальянский специалист подпишет контракт до конца этого сезона. Отмечается, что сделка почти утверждена.
10 ноября «Рома» уволила Ивана Юрича с поста главного тренера.
В мае 2024 года Раньери объявил об окончании тренерской карьеры. Последним клубом для него стал «Кальяри», который он возглавлял с 2023 года. Вместе с «Лестером» Раньери стал чемпионом АПЛ.
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|7
|4
|1
|25-10
|25
|
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|25
|
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|
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|
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|
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|
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|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|12
|1
|5
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|10-15
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|Венеция
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|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|- : -
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|- : -
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|- : -
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|- : -
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|- : -
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
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Эмполи – Удинезе
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Венеция – Лечче
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Аталанта
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|
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Маркус Тюрам
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