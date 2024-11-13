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Сегодня, 19:54

Источник: «Рома» договорилась с Раньери о подписании контракта до конца сезона

Руслан Минаев
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«Рома» достигла устного соглашения с тренером Клаудио Раньери, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации итальянский специалист подпишет контракт до конца этого сезона. Отмечается, что сделка почти утверждена.

10 ноября «Рома» уволила Ивана Юрича с поста главного тренера.

В мае 2024 года Раньери объявил об окончании тренерской карьеры. Последним клубом для него стал «Кальяри», который он возглавлял с 2023 года. Вместе с «Лестером» Раньери стал чемпионом АПЛ.

ФК Рома
Клаудио Раньери
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Раньери может возобновить тренерскую карьеру и возглавить «Рому»
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 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
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3
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4
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 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
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 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
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 Рома 12 3 4 5 14-17 13
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 Парма 12 2 6 4 16-18 12
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 Комо 12 2 4 6 13-23 10
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