Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поддержал идею Федерации футбола Италии проводить ближайшие матчи без зрителей из соображений безопасности. Такое предложение было выдвинуто из-за распространения в Италии коронавируса, от которого в стране уже умерли пять человек.

— Я считаю, что приоритетом должны быть вопросы здравоохранения, — цитирует Radio24 Аньелли. — Исходя из этого соображения, ведется диалог между всеми заинтересованными сторонами. Но все решения должны быть направлены на защиту общественного здоровья. Спортивную систему сложно корректировать и прерывать. График у всех очень плотный, матчи переносить тяжело. Но мы адаптируемся к любому решению.