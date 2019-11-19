Президент серии А подал в отставку
18:59
Президент серии А Гаэтано Миччиче подал прошение об отставке. Это произошло после того как владелец «Дженоа» Энрико Прециози заявил, что Миччиче получил этот пост в марте 2018 года с нарушением регламента, сообщает Football Italia.
— Я намерен покинуть свой пост, — написал в заявлении Миччиче. — Я не могу продолжать работать в той обстановке недоверия, что сложилась сейчас.
Могу заявить, что эти месяцы потратил ради того, чтобы итальянский футбол стал лучше. Чтобы он развивался со спортивной и экономической точек зрения.
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