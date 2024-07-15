Президент «Лацио» рассказал о предложении «МЮ» по Гринвуду
Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о возможном трансфере из «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда.
Он рассказал, что итальянский клуб предложил «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов евро плюс бонусы, а также 50 процентов от следующей продажи Гринвуда.
«После этого несколько клубов попытались вступить в гонку только для того, чтобы помешать нам и сорвать сделку. После «Ювентуса» то же самое сделал и «Наполи», — цитирует Лотито журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.
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4
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Верона
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14
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
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Болонья – Удинезе
|- : -
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|19:30
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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