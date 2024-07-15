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Сегодня, 15:32

Президент «Лацио» рассказал о предложении «МЮ» по Гринвуду

Виктория Кравченко
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о возможном трансфере из «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда.

Он рассказал, что итальянский клуб предложил «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов евро плюс бонусы, а также 50 процентов от следующей продажи Гринвуда.

«После этого несколько клубов попытались вступить в гонку только для того, чтобы помешать нам и сорвать сделку. После «Ювентуса» то же самое сделал и «Наполи», — цитирует Лотито журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Гринвуд на правах аренды выступал за «Хетафе». Он провел за испанский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 миллионов евро. Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

ФК Лацио
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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