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Сегодня, 22:41

«Рома» близка к подписанию вратаря Райана

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Мэтью Райан может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего австралийца претендует «Рома». Римский клуб предложил вратарю контракт на один год и возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне Райан провел за «АЗ Алкмар» 39 матчей, в которых пропустил 44 мяча и 17 раз сыграл на ноль.

Мэтью Райан
ФК Рома
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