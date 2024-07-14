«Рома» близка к подписанию вратаря Райана

Вратарь Мэтью Райан может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего австралийца претендует «Рома». Римский клуб предложил вратарю контракт на один год и возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне Райан провел за «АЗ Алкмар» 39 матчей, в которых пропустил 44 мяча и 17 раз сыграл на ноль.